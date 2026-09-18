Stoccolma sceglie Napoli tra tutte le città d’Europa: 9 studentesse per studiare Make Up

Stoccolma sceglie Napoli per formarsi: nove studentesse svedesi sono arrivate in città per un programma intensivo di Make Up presso l‘Accademia Liliana Paduano.

Stoccolma-Napoli: il progetto Make Up

Sono 9 le studentesse del Make Up Institute Stockholm che, accompagnati dal truccatore e docente Shaul Moalem seguiranno in questi giorni un programma di formazione intensiva: lezioni teoriche, masterclass e pratica in studio con focus sul make up, con i docenti della nota accademia partenopea. Nell’ambito Erasmus+ per la scuola scandinava si tratta del primo progetto di scambio, e tra tutte le città di Europa la scelta è caduta proprio su Napoli.

«La nostra scuola, per la sua prima volta di un Erasmus, ha scelto, tra tanti istituti in Europa, proprio un’accademia italiana e quella di Napoli è una scuola di cui ormai tutto il continente apprezza la bravura» – dichiara Moalem – «Ciò conferma ancora una volta che Napoli in materia di make up si pone ai massimi livelli europei per qualità e completezza della propria

formazione».

Il Make Up Institute Stockholm e l’Accademia Liliana Paduano

Il Make Up Institute Stockholm forma make-up artist e hairstylist di Stoccolma dal 1997. L’Istituto, fondato da Moalem, propone

percorsi in parte accreditati dall’agenzia nazionale svedese per la formazione professionale superiore.

«Aprire le nostre aule a una scuola con una tradizione diversa significa mettere due mondi e due metodi a confronto, sapendo che da questi scambi si esce sempre contaminati e arricchiti» – aggiunge Carlo Matthey, CEO dell’Accademia Liliana Paduano.

«Per i ragazzi che abbiamo il piacere di ospitare, si tratta di accedere a una formazione unica nel suo genere, che possiamo dire con onore che a Napoli affonda le sue radici. Per i nostri studenti, invece, Stoccolma sarà l’occasione di lavorare in un mercato completamente diverso da quello mediterraneo e latino. Torneranno in Italia con strumenti in più, e non solo tecnici e professionali: questo è da sempre uno dei caposaldi della nostra idea di didattica» – conclude.

La parternship tra i due istituti continuerà e nei prossimi mesi saranno gli allievi di Napoli a raggiungere la città di Stoccolma.