Ancora violenza a Napoli. Aggressione in notturna in un bar al Vomero: in due picchiano selvaggiamente un cliente e scappano via lasciando i gestori terrorizzati .

Stanotte in un bar di via Alvino al Vomero è avvenuta un’aggressione. Secondo il titolare che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, due uomini sono entrati nel locale ed hanno picchiato selvaggiamente un cliente che stava consumando il caffè al banco.

VIDEO/ Violenza inaudita al Vomero: entrano in un bar e picchiano selvaggiamente un uomo

“Sono entrati ed hanno cominciato a picchiarlo selvaggiamente. Non capivamo cosa stesse accadendo. Hanno messo a soqquadro il bar, il sangue scorreva a fiumi e si è sparso ovunque. Mia figlia che era alla cassa dalla paura si è sentita male. Qui è terra di nessuno, non c’era un agente di polizia in tutta la zona e in quelle adiacenti. Siamo in una giungla” – ha spiegato il titolare del locale.

Dopo l’accaduto, i due aggressori sono fuggiti ma sono stati riconosciuti dagli altri esercenti e quindi denunciati. “Ci auguriamo che gli aggressori vengano al più presto consegnati alla giustizia” – dichiara Borrelli assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti – “E’ possibile mai che c’è gente che se ne vada in giro a picchiare gli altri senza alcun motivo? È possibile tanta libertà d’azione senza alcun controllo nelle strade? Pochi agenti e poche pattuglie e così violenti e delinquenti hanno il via libera. Serve un rafforzamento degli uomini delle forze dell’ordine, lo chiediamo da tempo ed era stato promesso dal Ministro competente ma fino ad oggi sono state parole vane”.