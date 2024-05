Non mancherà solo Victor Osimhen domani sera. Nella lista dei convocati per Fiorentina-Napoli ufficializzata da mister Francesco Calzona, non compaiono infatti neanche Mario Rui, Piotr Zielinski e Pierluigi Gollini. Gli azzurri si giocheranno contro i viola al Franchi le residue speranze di qualificazione alla prossima UEFA Conference League: attualmente i partenopei si trovano al nono posto, con due punti in meno rispetto agli uomini di Vincenzo Italiano.

Sarà obbligatorio dunque conquistare i tre punti: in caso di sconfitta, il Napoli sarà matematicamente fuori dalla lotta per una competizione europea dopo quattordici anni di militanza continua. Un dato che rappresenterebbe l’ultimo atto di un fallimento totale.

Fiorentina-Napoli, oltre a Osimhen out altri tre azzurri: i convocati di mister Calzona

Fiorentina-Napoli, domani alle ore 20.45 allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A.

Dirige il match l’arbitro Marchetti di Ostia.

I CONVOCATI AZZURRI

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JUAN JESUS

MAZZOCCHI Pasquale

NATAN Bernardo De Souza

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

DENDONCKER Leander

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

TRAORE’ Hamed Junior

KVARATSKHELIA Khvicha

NGONGE Cyril

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni