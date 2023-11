Un ristorante del centro storico di Napoli offre la cena ad una coppia di turisti tedeschi che era stata derubata di portafogli e cellulare. L’episodio del furto era accaduto sabato sera: i due coniugi, ultrasessantenni che alloggiavano a vico Soriano, nei pressi di Piazza Dante, si sono ritrovati senza i propri effetti personali. A salvare la loro vacanza però ci ha pensato Gigi Lista, titolare della locanda Seggio del Popolo, il quale ha deciso di rimediare dando l’ennesima prova di umanità, correttezza e rispetto dei napoletani.

Turisti derubati a Napoli: ristorante del centro storico li ospita a cena

La parte minoritaria dei partenopei non deve infatti sporcare l’immagine della maggioranza: “Credo che non dobbiamo corrompere la nostra natura originaria – ha affermato Gigi Lista – Per un napoletano vero ogni forestiero è come fosse un ospite, non una merce. Quindi anche se queste cose accadono ovunque credo sia difficile trovare in altre città qualcuno che vuol prendersi cura di un ‘ospite’ che rischiava di andar via con un brutto ricordo di Napoli”.

“Di Napoli devono avere solo un bellissimo ricordo”

“Reputiamo Napoli come una madre di cui non si può avere un cattivo ricordo. Al Seggio del Popolo abbiamo deciso di offrire una cena alla coppia tedesca, per far capire che di Napoli deve avere solo un bellissimo ricordo e questi episodi non devono intaccare la figura di Napoli e dei napoletani in Italia e nel mondo”.