It’s Coffee, è nata la prima catena di caffetterie napoletana: seconda sede nella libreria The Spark

It’s Coffee and Wine Bistrot diventa la prima catena di caffetterie napoletana, grazie all’apertura di un corner all’interno della splendida libreria The Spark, in piazza Bovio, avvenuta dopo l’inaugurazione soltanto otto mesi fa della prima sede in via Monteoliveto. Una scelta, quella di Stella, Alessandra e Martina, dettata dal desiderio di proseguire nel proprio percorso di fusione tra l’essenza napoletana ed il respiro internazionale, una sapiente mescolanza tra la cultura partenopea del caffè e del cibo con l’idea di imprenditorialità di catene sullo stile di Starbucks o Paul, per citarne due delle più note.

It’s raddoppia: all’interno della libreria The Spark il suo caffè illuminato

Dopo aver aperto il primo It’s Coffee and Wine Bistrot in via Monteoliveto, nel cuore pulsante della città partenopea, la strada delle tre giovani imprenditrici ha incrociato quella di una realtà culturale ricca di fermento, la libreria presente già da quattro anni sul territorio.

Un’intersezione di filosofie e ideali che collimano alla perfezione nella volontà di proseguire un processo di internazionalizzazione della napoletanità sempre più preponderante. Il corner di It’s, all’interno della libreria The Spark, vuole essere un luogo del piacere illuminato. Tra una lettura e l’altra, sarà finalmente possibile degustare un caffè artigianale speciale, e lasciarsi coccolare dalle preparazioni uniche che hanno reso It’s Coffe and Wine Bistrot una realtà affermata del territorio in meno di un anno.

Dalla partnership tra It’s Coffee & Wine Bistrot e The Spark Creative Hub nasce finalmente uno spazio dove la cura per i dettagli si unisce al design e all’innovazione, dove la musica è avvolgente, dove ogni elemento contribuisce a renderlo un luogo accogliente. L’idea è quella di unire le due visioni e le prospettive in una collaborazione che persegue obiettivi sostenibili e volti al bene della comunità.

Se state cercando un posto dove rilassarvi dopo una lunga giornata di lavoro, o semplicemente un angolo accogliente dove ritrovare amici e studiare, It’s coffee bar è il posto perfetto! Dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 fino a chiusura alle ore 20:00, sarà possibile degustare miscele arabiche e corpose o dalla tostatura leggera e fruttata: il bar targato It’s è pronto a offrirvi una vasta selezione di prodotti selezionati sulle vostre esigenze, per una colazione personalizzata e accurata!

RIEPILOGO INFO

Cosa: It’s Coffee & Wine Bistrot

Dove: Piazza Giovanni Bovio n.33 (Napoli)

Info: pagina Facebook

Sito internet