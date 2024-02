It’s Coffee & Wine Bistrot: musica live, cocktail e buon cibo nel cuore di Napoli

A Napoli, in Via Monteoliveto 67, c’è un luogo in cui ci si può perdere tra i profumi del caffè ed un buon libro. Oppure dove si può ascoltare musica live mentre si sorseggia un drink al tramonto. Stiamo parlando di It’s Coffee & Wine Bistrot: un locale moderno dai tratti internazionali che riesce a racchiudere in sé la storia secolare di una terra dalle radici profondissime, proseguendo con cura nel processo di contaminazione culinaria e non solo, a cui è sempre stata sottoposta.

Stella Pirrò, Martina Tomei ed Alessandra Marro. Sono i nomi delle tre donne che hanno deciso di investire ripartendo dalle proprie radici, portando a casa tutto il bagaglio di esperienza e know how acquisito in giro per il mondo.

“Sicuramente c’è la nostra volontà di portare un po’ di internazionalità a Napoli, cercando di fare pace con la città e con quella che è la vecchia cultura del caffè, innovandola. Abbiamo deciso di reinvestire in una Napoli che fosse cambiamento, novità”.

Tre storie, tre amiche, tre imprenditrici che hanno voluto fortemente creare un locale che non fosse solo caffetteria, vineria o ristorante. Ma che racchiudesse un po’ di tutto quello che appartiene al mondo della convivialità, dell’arte, della cucina, della felicità. “Volevamo che fosse l’inizio di un qualcosa di diverso, offrendo un’alternativa a tutte quelle persone che sono interessate, vicine alla nostra filosofia. E che fossero alla ricerca di un posto accogliente, e allo stesso tempo che desse la possibilità di lavorare, leggere, trascorrere ore in totale tranquillità e convivialità”.

“Napoli ha la capacità di prendere tutto quello che è nuovo, rielaborarlo e restituirlo in maniera più calorosa, accogliente. Noi tre volevamo cambiare la nostra vita, e fare qualcosa di significativo, che avesse senso. Io ho portato la mia passione per il caffè, le mie socie tutto quello che è il loro background per quanto riguarda la formazione acquisita nel mondo della ristorazione”.

It’s Coffee and Wine Bistrot: tra musica live e cocktail immersi nel cuore di Napoli

Non solo caffè (peraltro di qualità sopraffina), per nulla. Anzi: ““Il nostro lavoro parte dalla mattina con la caffetteria, fino ad arrivare la sera, dove è ovviamente possibile degustare vino, cocktail e tutto quello che concerne il reparto beverage. Passando ovviamente per il pranzo, dove si può ad esempio assaggiare la nostra pizza in pala, o il piatto del giorno”.

“Ci proponiamo come posto di riferimento per presentare lavori fotografici, libri, musica. Stiamo organizzando appuntamenti settimanali per consentire a chi volesse di presentare l’arte a 360 gradi”. Si, perché da It’s Coffee and Wine Bistrot, può capitare di incontrarci scrittori, musicisti, artisti. Ogni stagione ha i suoi eventi, organizzati settimanalmente con un calendario disponibile sulle pagine social.

La cura dei particolari è visibile anche dall’arredamento: “Nel locale c’è la volontà di mixare quella che è la tradizione napoletana con la parte più innovativa ed internazionale. Il pavimento, ad esempio, ricorda il retro delle carte napoletane, a loro volta ispirate a quello che è il pavimento della chiesa di San Severino e Sossio, tra l’altro molto vicina a noi. La parete di tufo richiama la tradizione architettonica partenopea. Abbiamo un sipario che si apre sul chiostro, come a voler aprire una finestra sull’arte”.

RIEPILOGO INFO

Cosa: It’s Coffee & Wine Bistrot

Dove: via Monteoliveto 67, Napoli

Info: pagina Facebook – 081 1755 7333

Sito internet