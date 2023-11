It’s Coffee, a Napoli c’è un luogo dove si beve il caffè perfetto: “Vi spieghiamo come si fa”

Nel cuore pulsante di Napoli esiste una realtà che è riuscita a fondere la straordinaria tradizione partenopea del caffè con influenze, profumi e sapori d’oltreoceano. Si tratta di It’s Coffee and Wine Bistrot, locale moderno dai tratti internazionali che riesce a racchiudere in sé la storia secolare di una terra dalle radici profondissime, proseguendo con cura nel processo di contaminazione a cui è sempre stata sottoposta.

It’s Caffè, quando tradizione e innovazione si fondono nella ‘miscela perfetta’

Stella Pirrò, una delle titolari dello splendido locale situato in Via Monteoliveto 67, ci ha illustrato le fondamenta del brand “It’s Caffè”, nato dal desiderio di proporre alla clientela napoletana e non solo, un prodotto evoluto che consentisse di fare un vero e proprio viaggio nello straordinario mondo dei “chicchi”. “Sono diversi anni che mi occupo di caffè. Il mio percorso parte da Toronto. È lì che ho iniziato ad avvicinarmi a quelle che sono le diverse tipologie di estrazione, i vari processi e tutto quello che c’è dietro una tazza di caffè. Ho iniziato a studiare tutto quello che è il mondo del caffè a 360 gradi. Mi sono sempre più appassionata alla caffetteria, alla convivialità, fino a quando, assieme a Martina Tomei ed Allessandra Marro, abbiamo deciso di creare un brand tutto nostro: It’s Caffè“.



Il processo parte da lontanissimo, dall’Honduras: “Prendiamo il caffè direttamente in piantagione, senza intermediari, e viene tostato in Italia. Questo consente ai lavoratori, i farmers, di guadagnare fino al 400% in più. Al contempo, le stesse piantagioni incassando di più hanno la possibilità di reinvestire questi soldi nello sviluppo del paese, in dei processi che riguardano ad esempio la salute pubblica, il sistema scolastico, le infrastrutture. Tutto quello che può rendere migliore la vita stessa dei lavoratori. La maggior parte del caffè che prendiamo proviene dall’Honduras, dalla Finca Rio Colorado. Abbiamo un rapporto diretto con il produttore, conosciamo anche la moglie”.

It’s Caffè, un prodotto di qualità per tutte le tasche nel cuore di Napoli

La qualità indiscussa del prodotto offerto sprigiona in diverse varietà: “Proponiamo tre tipi di miscele diverse, che vendiamo a prezzi differenti. Si parte da un euro e dieci, fino ad arrivare a due euro al banco. L’offerta è varia, sia per quanto riguarda il gusto che per quel che concerne il costo del prodotto. Spazia dall’arabica fino ad arrivare alla robusta. I nostri caffè sono caratterizzati da modalità di estrazione internazionali più che strettamente napoletani”.

A volte il caffè che beviamo in giro risulta ‘bruciato’: “È vero, capita. Per evitarlo utilizziamo una macchina automatica, e non a leva. La differenza sta nel fatto che quest’ultima non riesce a mantenere costanti pressione e temperatura nel processo di estrazione, cosa che invece riesce a quella che usiamo noi. In questa maniera la tostatura non brucia il prodotto finale”.

Da It’s Coffee and Wine Bistrot, il caffè viene servito con un vero e proprio manuale d’istruzioni: “Preferiamo servire il nostro caffè accompagnato da un piccolo volantino che dà la possibilità di conoscere le percentuali di tipologia di prodotto, così come la quantità di caffeina oppure la piantagione di provenienza. Tutte le informazioni che riguardano ciò che si sta degustando. Garantiamo anche un servizio di vendita online attraverso il nostro sito, dove è possibile acquistare tutto quello che è necessario per l’estrazione del caffè”.

RIEPILOGO INFO

Cosa: It’s Coffee & Wine Bistrot

Dove: via Monteoliveto 67, Napoli

Info: pagina Facebook – 081 1755 7333

Sito internet