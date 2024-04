Vigilia di Napoli-Roma, partita valida per la 34esima giornata del campionato italiano di Serie A, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta domenica 28 aprile con calcio d’inizio alle 18.

Gli azzurri, reduci dal pareggio casalingo contro il Frosinone e la sanguinosa sconfitta esterna di Empoli, sono alla disperata ricerca di una vittoria che in questo momento eviterebbe alla squadra di andare in ritiro forzato prolungato, così come ‘minacciato’ da Aurelio De Laurentiis in settimana.

La squadra è attualmente in clausura in un albergo di Caserta, da ieri sera, per volere del tecnico Calzona, che non ha più intenzione di usare i guanti con giocatori apparsi completamente assenti ed insensibili alla situazione in cui riversa il proprio club.

La Roma, dal canto suo, giocherà domani con la testa sgombra da qualsiasi tipo di pensiero negativo: la vittoria di Udine conquistata giovedì sera all’ultimo istante ha infatti messo gli uomini di De Rossi in una vantaggiosa posizione di classifica.

Napoli-Roma, le probabili formazioni: azzurri a caccia disperata di 3 punti, De Rossi tranquillo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Hujsen, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy