Terremoti, il consigliere Simeone: “Il Maradona non ha nessun problema. Ospiteremo Euro 2032”

Desta preoccupazione lo stadio Diego Armando Maradona in seguito delle scosse sismiche avvenute negli ultimi tempi, dovute del brandisismo ai Campi Flegrei. A rassicurare tutti i tifosi del Calcio Napoli ci ha pensato il consigliere comunale Nino Simeone che a CalcioNapoli24 ha spiegato le ultime, rassicurando tifosi e addetti ai lavori con parole chiare.

Simeone risponde all’apprensione sullo stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Il consigliere Nino Simeone in collegamento web a CalcioNapoli24 ha voluto fare chiarezza sulle ultime vicende, dove lo stadio Diego Armando Maradona è stato protagonista di critiche: “Gli eventi sismici degli ultimi giorni hanno solamente fatto aumentare la nostra attenzione sul caso. Premetto che noi facciamo controlli prima e dopo ogni evento nell’impianto, che sia calcio o no. Questa volta abbiamo voluto fare ulteriore attenzione con controlli settimanali, con prove di pressione e di carico, superate tutte a pieni voti. Lo stadio Maradona non ha avuto nessun tipo di problema come alcuni giornalisti hanno voluto dire e scrivere allarmando i cittadini. Non c’è nessun allarme, parliamo poi di uno stadio costruito oltre cinquant’anni fa con una struttura molto solida”.

Sui prossimi lavori alla casa del Napoli?: “Dopo Bologna e Lecce faremo delle verifiche strutturali dello stadio. Dobbiamo prima capire però quanti fondi realmente possiamo utilizzare. Sul futuro con De Laurentiis? Non sappiamo cosa vuole fare, ricordo che nel 2032 abbiamo degli Europei che ospiteremo anche noi, e i lavori dureranno circa 3 anni. Non sappiamo se saremo costretti a chiudere lo stadio o aprirlo parzialmente quando ci saranno questi lavori. Sono operazioni non da poco e la sicurezza viene prima di tutto. Le cose devono essere fatte bene e non con la fretta”.