VIDEO/ Rissa tra tifosi del Napoli a Firenze, i viola: “Sudici! Scimmie!”. Cosa è successo

La rissa tra tifosi del Calcio Napoli in trasferta a Firenze è stata l’occasione per il verificarsi di una duplice vergogna: da un lato la violenza fisica, dall’altra l’inasprirsi di insulti razzisti da parte dei tifosi della Fiorentina, che hanno dedicato un trattamento particolare agli ospiti con cori spesso discriminatori.

Rissa tra tifosi del Napoli a Firenze

Dopo il gol di Kvaratskhelia nel settore ospiti dell’Artemio Franchi si è verificata una rissa tra tifosi del Napoli. Mentre un folto gruppo di uomini se le dava di santa ragione, sfogando violenza e frustrazione, i sostenitori di casa filmavano il tutto e commentavano con epiteti quali “scimmie”, “sudici”, offese solitamente rivolte ai meridionali ed in particolare i napoletani nelle ridente terre settentrionali, in occasione di eventi sportivi e non solo.

Il motivo

Il motivo della rissa sarebbe stato la collocazione di uno striscione. Probabilmente, tuttavia, ci sarebbero stati diversi precedenti attriti. D’altra episodi del genere in passato si sono già verificati, come lo scorso anno, quando il Napoli si approssimava a vincere il suo terzo scudetto.