VIDEO/ “La vera cultura genera il sapere al servizio della collettività”: l’evento promosso dal De Bottis

Nella giornata di ieri nella splendida cornice dell’Hotel Marad è andato in scena il convegno sul tema del “La vera cultura genera il sapere al servizio della collettività” dove sono intervenuti Antonio D’Amato (procuratore della Repubblica di Messina), Antonio Di Donna (vescovo di Acerra), Biagio Scognamiglio (Ispettore Superiore del Ministro degli Interni) e il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. Tanti bei interventi e una piacevole serata su un tema che molte volte è poco preso in causa specialmente tra i giovani.

La cultura, un tema che molte volte viene bistrattato da grandi e più piccoli. L’obiettivo di ieri era quello di sensibilizzare le persone su questo tema, con vari interventi, con contenuti diversi, per sottolineare come la cultura può cambiare a seconda del tema e delle circostanze. Nella splendida cornice dell’Hotel Marad hanno presenziato tante voci grosse della cultura italiana. Oltre ad una folta presenza di alunni del liceo superiore Gaetano De Bottis di Torre del Greco. La scuola è stata protagonista assoluta dell’evento, approvando il delicato tema insieme all’Associazione ex alunni proprio dello stesso liceo.

Al termine dell’evento siamo riusciti ad intervistare alcuni protagonisti dell’evento tra cui Antonio D’Amato, il sindaco Luigi Mennella e Biagio Scognamiglio, che ai microfoni di Vesuvio Live hanno rimarcato il concetto espresso durante la conferenza. Il tema della cultura è una chiave specialmente per i giovani ed è un’importante chance per i tanti ragazzi che vogliono crescere, come ribadisce Mennella. Cultura sotto un’altra forma per gli occhi di Antonio D’Amato che apre ad una visione più larga, legandola ad alcuni temi chiave dei giorni nostri.