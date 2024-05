Un altro neonato ucciso da un pitbull, la testimone: “Erano coperti sangue, la nonna urlava ‘aiuto'”

Un altro neonato ucciso da un pitbull, ancora una volta un cane sfuggito in qualche modo al controllo del padrone, aggredendo e togliendo la vita ad un innocente di pochi mesi. La vicenda di Palazzolo Vercellese ricorda molto da vicino quella di Eboli di neanche un mese fa: anche nel piccolo comune piemontese il pitbull ha azzannato il neonato mentre si trovava in braccio ad un familiare, questa volta la nonna, che non è riuscita a contenere l’attacco dell’animale.

Neonato ucciso da un pitbull, la testimone: “Erano coperti di sangue”

Ad assistere alla scena alcuni vicini di casa, impotenti: in occasioni del genere o si riesce immediatamente ad allontanare il cane, oppure si può verificare il peggio. Animali veloci, potenti, forti e letali se non c’è un proprietario che sa tenerlo a bada, se non è abituato alla presenza di estranei, di bambini, di altri cani. “All’improvviso abbiamo sentito la donna urlare: aiuto, aiuto, il bambino, salvate il bambino – racconta un’infermiera al Corriere della Sera – Quando abbiamo guardato oltre il portone ci siamo trovati davanti ad una scena devastante: la donna a terra che cercava di proteggere il nipote dal cane che continuava a tentare di aggredirli. Erano coperti di sangue”.

La donna prosegue nel racconto: “Siamo riusciti ad entrare, prendere una scopa, allontanare il cane. Ha preso il bambino e l’ha portato fuori. Era ancora vivo, ma le ferite erano troppo gravi. Intanto io ho avvertito il 112. La scena era davvero agghiacciante. Gli altri due cani erano sul balcone, altrimenti sarebbero intervenuti anche loro e chi lo sa che cosa sarebbe successo anche alla donna”.

Le indagini

Stavolta, a differenza del caso che si è verificato nel Salernitano, il pitbull era un cane di famiglia e non di persone estranee. Il pitbull è stato affidato a un canile in attesa di controlli e stabilire se abbia un’indole pericolosa. Sul corpo del neonato sarà effettuata l’autopsia, mentre gli inquirenti stanno cercando di stabilire se vi siano state negligenze nel controllo dell’animale.