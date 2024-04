Dramma in Campania, bambino sbranato e ucciso dai suoi pitbull: è morto a 13 mesi

Un vero e proprio dramma si è consumato ad Eboli, in provincia di Salerno, dove un bambino di soli 13 mesi è stato aggredito e sbranato da due pitbull, perdendo la vita.

Eboli, bambino di 13 mesi sbranato da 2 pitbull: è morto

La tragedia si è consumata questa mattina quando il piccolo, che si trovava nel giardino della sua abitazione, è stato azzannato dagli animali, entrambi di proprietà della sua famiglia. Inutile il tentativo disperato della mamma di salvarlo: stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, anche lei sarebbe rimasta lievemente ferita.

La donna si sarebbe, infatti, scaraventata contro gli animali, nel tentativo di sottrargli il bambino, ma gli animali si sarebbero rivoltati anche contro di lei, provocandole diverse ferite alle gambe. I sanitari del 118, arrivati sul luogo del dramma, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo, soccorrendo anche sua madre. Sul corpicino privo di vita del bambino sono state riscontrate profonde lesioni causate dai morsi dei cani, le stesse che avrebbero causato la sua morte.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Eboli che dovranno avviare le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Intanto i cani sono stati trasferiti in un canile. Sotto choc l’intera comunità per una vita spezzata, in maniera assurda quanto prematura, a soli 13 mesi.