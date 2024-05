Eccellenza al Monaldi: 16enne riacquista l’udito grazie a un intervento all’avanguardia

Un vero e proprio prodigio medico all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni ha recuperato l’udito grazie all’impianto di una protesi OSIA di ultima generazione. Il nosocomio partenopeo è infatti Centro di riferimento regionale per gli impianti cocleari e per l’attività implantologica all’avanguardia.

Miracolo medico al Monaldi: ragazzo riacquista l’udito

L’intervento è stato effettuato presso l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, diretta dal professore Giuseppe Tortoriello ed è stato eseguito dai dottori Giuseppe Barba e Rosa Grassia.

Il paziente, affetto dalla sindrome di Franceschetti, condizione rara che colpisce lo sviluppo craniofacciale, presentava uno sviluppo anomalo della mandibola e l’assenza dell’orecchio esterno. Grazie all’innovativo trattamento, che offre una soluzione personalizzata e mirata sulle esigenze del paziente, il giovane ha riacquistato l’udito ed è potuto tornare a condurre una vita normale.

Pazienti da tutta Italia si fanno curare a Napoli

“È la prima volta che al Monaldi viene utilizzato questo particolare device per il trattamento delle condizioni craniofacciali complesse che ci consente di assicurare miglioramenti tangibili per la qualità di vita dei pazienti” – spiega il professore Tortoriello.

“Il Monaldi è centro all’avanguardia per la chirurgia della sordità con l’impianto, nell’ultimo anno, di 22 orecchi bionici. Eccezionali, inoltre, sono i risultati raggiunti per la chirurgia oncologica laringea, e ben 54 pazienti provenienti da altre regioni hanno scelto la UOC diretta dal professore Tortoriello per farsi curare”, è il commento del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino.