Miguel Ángel Sánchez, allenatore del Girona con cui in questa stagione sta compiendo una cavalcata straordinaria che con tutte le probabilità terminerà qualificandosi alla UEFA Champions League, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Paìs ricordando Diego Armando Maradona con parole molto significative.

Sánchez, madrileno di nascita, ha raccontato di come carichi i propri calciatori raccontandogli aneddoti e modi di fare del Pibe de Oro: “Voglio che le mie squadra mettano in campo quello che Diego ha trasmesso”.

Miracolo Girona, è grazie a Diego: “Cerco di insegnare quello che ha trasmesso al mondo”

Queste le dichiarazioni di Miguel Ángel Sánchez al Paìs:

“Maradona era il calcio. C’è una bellissima frase di Valdano: ‘Se Maradona indossa una tuta e gli lanciano una palla piena di fango, la controlla con il petto’. Capisci? Questa è la passione di cui parlavamo. Il calcio di Messi è immortale, quello di Maradona è terreno. Con i suoi errori Maradona affascinava tutti. Voglio questo per le mie squadre, non quello che Diego ha fatto con il suo talento, perché è impossibile, ma quello che ha trasmesso: amore per il gioco. Diego ha mosso un intero Paese nel caso dell’Argentina e della città di Napoli“.