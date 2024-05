Centro sportivo a Bagnoli, il sindaco Manfredi a sorpresa: “Siamo al lavoro con il Napoli”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi apre al nuovo centro sportivo della SSC Napoli a Bagnoli. Il primo cittadino, raggiunto dai microfoni di TV Play, si è dichiarato possibilista circa l’opzione di costruire un impianto nell’area flegrea, che sia fruibile non solo alla squadra azzurra ma anche a tutti i cittadini.

Solo poche settimane fa lo stesso Manfredi aveva smentito il presidente del club azzurro De Laurentiis sulla possibilità di costruire a Bagnoli impianti sportivi fruibili dalla squadra partenopea.

Centro sportivo a Bagnoli, Manfredi cambia le carte in tavola: “Ci stiamo lavorando con il Napoli”

Queste le dichiarazioni del sindaco di Napoli circa la possibilità di creare un centro sportivo nell’area di Bagnoli:

“La destinazione di tutti quelli che sono i progetti di Bagnoli che ci aprono alle decisioni sul futuro di quell’area ormai è chiara. La vocazione sportiva è una vocazione importante. Deve essere uno spazio sia per i cittadini, che aspettano da tempo di avere un grande polmone fruibile e libero per lo sport, ma anche per creare una serie di iniziative con federazioni nazionali con cui stiamo discutendo. Si valuterà anche l’opzione del centro sportivo del Calcio Napoli, è un lavoro che facciamo insieme, però con una logica di programmazione e di visione complessiva e integrata dell’area di Bagnoli”.