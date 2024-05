San Giorgio a Cremano, pitbull aggrediscono cagnolino e mordono alla testa il padrone

Questa mattina a San Giorgio a Cremano due pitbull hanno aggredito un cagnolino e l’anziano padrone. Verso le 8,30 del mattino in via Manzoni, secondo quanto riportato da Il Mattino, i cani senza guinzaglio si sono avventati su un loro simile di piccola taglia.

San Giorgio a Cremano, pitbull aggrediscono cagnolino e ferisce il padrone

Il dog sitter, che portava a spasso i due pitbull senza guinzaglio, pare si sia giustificato affermando che il breve tratto di strada ancora da percorrere era per loro un’abitudine. Un gesto davvero imprudente, per il quale rischia seri provvedimenti. L’anziano padrone del cagnolino, come stato riferito da un testimone, gli si è fiondato addosso proteggendolo con tutto il corpo, “venendo preso a morsi in testa”.

Una scena terribile: la vittima a quattro zampe sarebbe in fin di vita, mentre all’uomo, trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, sono stati applicati vari punti di sutura. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano, che hanno sedato a fatica la zuffa.

In quell’orario il passaggio di bambini diretti verso le scuole è molto fitto: “sarebbe potuta accadere una strage”, ha concluso il testimone.