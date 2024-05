Non ce l’ha fatta Rita Granata, la ragazza di soli 27 anni investita sabato sera a Fuorigrotta, Napoli. E così un’altra giovane vita, dopo tre giorni di agonia, si spegne per via dell’irresponsabile modo di guidare di qualcun altro. Due, due vittime di incidenti stradali in una sola notte. È inconcepibile, insostenibile.

È morta Rita Granata, la seconda ragazza investita sabato notte a Napoli: aveva 27 anni

Sara Romano e Rita Granata sono morte per essere scese da una vettura, investite dall’imprudenza di qualcuno che invece di prestare attenzione e rispettare i limiti, in quel momento stava probabilmente facendo e pensando ad altro.

Fa male dover raccontare ancora della fine prematura di una giovane uscita il sabato sera solo per divertirsi, tra un impegno professionale e l’altro. Vite che si interrompono d’improvviso lasciando sospesi progetti, sogni, ambizioni, amori, amicizie, famiglie. Facendo sprofondare in un buco nero tutto questo in un attimo.

Questi sono solo alcuni dei messaggi pubblicati su Facebook da amici di Rita, increduli. Inermi dinanzi a cotanto dolore:

“Riposa in pace dolce Rita Granata, guerriera di pace, forza della natura, pronta ad aiutare tutti con la tua solarità e intelligenza. Non è concepibile che si possa perdere la vita per essere scesi da un taxi, per tornare nella propria abitazione: noi ci batteremo affinché non ricapiti più. Riposate in pace Rita e Sara, giovani vittime innocenti della strada. #maipiuvittimedellastrada”

“Oggi per il judo Campano è un giorno tristissimo…La nostra Rita Granata è venuta a mancare, negli ultimi mesi cara Rita eri stata una figura di valore per il nostro comitato, presente a tutte le manifestazioni, sempre educata, rispettosa e professionale e in questi mesi, più di una volta parlando con il maestro Bruno D’isanto si era parlato bene di te e della volontà di farti crescere professionalmente, perché voi giovani dovevate portare il movimento judoistico nel futuro!!! Oggi è stato un duro colpo per tutti noi e prego il buon Dio che dia la forza ai tuoi carissimi genitori per portare il peso di questo enorme dolore!!! Ciao Rita, stai sicura che ti ricorderemo nel migliore dei modi, è una promessa!!!! Domenico Salernitano”