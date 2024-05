La notte di sabato a Napoli è stata macchiata dal sangue. Una giovane di 21 anni, Sara Romano, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto alle 6,30 circa, nella zona tra Cavalleggeri e Coroglio.

Purtroppo non è stato l’unico episodio verificatosi. Poco distante, in via Leopardi – quartiere Fuorigrotta – una ragazza di 27 anni è stata travolta da un’auto condotta da un giovane di 24 anni.

Sabato sera di sangue a Napoli, investita e travolta anche un’altra ragazza: è grave

Dopo aver trascorso la serata con le amiche, la vittima ha fatto rientro a casa a bordo di un taxi assieme a loro. Appena scesa dalla vettura, mentre attraversava via Leopardi (angolo via Rossetti), un ragazzo di 24 anni alla guida di un’auto con a bordo un passeggero 22enne, l’ha travolta.

L’impatto è stato talmente violento che la ragazza è stata scaraventata a circa 30 metri dall’impatto. Il conducente non si è fermato per prestare soccorso, salvo poi tornare dopo 30 minuti sul posto, venendo fermato dalla Polizia Municipale presente per i rilievi del caso.

La ragazza è stata trasportata in ambulanza dal 118 presso l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta: le sue condizioni sono apparse subito gravi. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata.