Napoli, l’Europa è un miraggio: l’unica combinazione utile per qualificarsi alla Conference

Il Napoli è a 90′ dai titoli di coda di una stagione fallimentare. Il pareggio maturato ieri sera allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina non ha ancora condannato matematicamente gli azzurri a dire addio all’Europa nella prossima stagione, ma le possibilità di qualificazione si sono ridotte al lumicino.

SSC Napoli, l’Europa è un miraggio: l’unica combinazione utile per qualificarsi alla UEFA Conference League

I partenopei hanno infatti una sola possibilità per accedere ad una competizione europea per il quindicesimo anno consecutivo: battere il Lecce allo stadio Diego Armando Maradona e sperare che la Fiorentina perda sia a Cagliari che a Bergamo.

Se la sconfitta dei viola in Sardegna contro una squadra in piena lotta salvezza può essere un’opzione probabile, visto il certo turnover totale che attuerà Vincenzo Italiano in vista della susseguente finale di UEFA Conference League che i toscani giocheranno il prossimo 29 maggio 2024 ad Atene contro l’Olympiakos, è molto complicato immaginare che, soprattutto in caso di sconfitta in Grecia, la Fiorentina si lascerà battere anche dall’Atalanta il 2 giugno.

I ragazzi di Gasperini (in campo oggi a Lecce) saranno infatti impegnati contestualmente nell’ultimo atto dell’Europa League, ma soprattutto potrebbero aver già ottenuto il massimo dal campionato avendo attualmente tre punti di vantaggio sulla Roma, sesta in classifica.