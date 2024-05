Due terremoti molto forti hanno svegliato questa mattina all’alba la popolazione dei Campi Flegrei. Le scosse si sono verificate alle 6,06 e alle 6,30, con una magnitudo di 2,2 e 3,7.

Alle 6,40 e alle 7,13, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato altre due scosse meno intense, di magnitudo 1.0 e 1.1.

I terremoti arrivano dopo due giorni esatti di pausa: l’ultima scossa si era infatti verificata alle 18,24 di giovedì 16 maggio 2024, ed aveva avuto una magnitudo di 1.2, venendo a stento percepita dagli abitanti delle zone interessate.

ULTIM’ORA/ Sciame sismico in atto ai Campi Flegrei: scosse molto forti, la magnitudo

La seconda, in particolare, ha spaventato la popolazione: in alcune delle zone colpite la gente si è immediatamente riversata in strada. Tantissimi i messaggi rimbalzati sui social di persone che risiedono nelle zone colpite: da Pozzuoli a Quarto e Pianura, da Soccavo a Bagnoli e Agnano, in molti hanno manifestato il proprio spavento.

Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile, con ultimo aggiornamento alle 7,15, per ora non si dovrebbero essere registrati danni. L’epicentro si è verificato nei pressi dei binari del treno della stazione dei Campi Flegrei, ma la scossa è stata avvertita anche sulle isole e nel casertano.