Una ragazza di 21 anni, Sara Romano, è stata investita e uccisa a Napoli all’alba di oggi da un’auto pirata in via Cattolica, una strada di collegamento tra la zona di Cavalleggeri d’Aosta e Coroglio, nella parte occidentale della città. Il fatto è avvenuto alle 6,30.

La giovane, insieme con tre amiche, uscita da un locale al termine di una serata, è salita sull’auto per tornare a casa: dopo pochi metri ha chiesto alla conducente di fermarsi, sempre sulla stessa strada, per mettersi lei alla guida della vettura di cui era proprietaria. La 21enne è scesa allora dal sedile posteriore per mettersi al volante, ma non ha fatto in tempo perché è stata investita da un’auto che sopraggiungeva (i testimoni indicano che probabilmente era un Suv di grossa cilindrata), e che l’ha uccisa sul colpo per poi far perdere le proprie tracce.

L’uomo alla guida dell’auto che ha investito la giovane ragazza si è costituito questa mattina al commissariato di Scampia. Si tratterebbe di un 29enne, padre di due figli.

Investita all’alba da un’auto pirata, Sara non ce l’ha fatta: è l’ennesima giovane vita spezzata

“Continuiamo a segnalare e a denunciare i delinquenti della strada che sfrecciano nei centri urbani a tutta velocità e si fanno anche i video, come se le loro folli, insane e sciagurate imprese fossero azioni eroiche da immortalare.

Denunce che purtroppo, molto spesso, cadono nel vuoto o che addirittura ottengono reazioni contrarie a quelle che ci si aspettava (vedi il nuovo codice della strada varato dal Governo che quasi premia e non punisce severamente l’alta velocità).

Se non si deciderà di intervenire frontalmente, i morti sulle strade continueranno ad aumentare. Ora è tempo di fermare quest’ecatombe”. – queste le parole del deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.