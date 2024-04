TURRIS, SEI SALVA! Brindisi battuto 1-2 grazie alla doppietta di Nicolao

La Turris è salva. Gli uomini di Leonardo Menichini lottano con le unghie e con i denti e strappano una clamorosa salvezza diretta che fino a qualche mese fa era considerata utopia. I corallini vincono grazie alla doppietta dell’ex Nicolao che nella prima frazione nel giro di pochi minuti sigla un doppietta decisiva per mandare la Turris in festa. Nel girone C per dover di cronaca, ai play-out andranno Monterosi (vincente contro il Foggia), Virtus Francavilla, Monopoli e Potenza (che con lo 0-0 contro il Francavilla si vede superata da Turris e Catania).

La cronaca di Brindisi-Turris

La Turris apre la prima frazione a mille con pressing costante e voglia di fare la partita e proprio l’ex della sfida Nicolao apre le marcature a favore dei corallini al minuto 13 su suggerimento di testa di Riccardo Maniero sbloccando la sfida. I corallini continuano la propria marcia e dopo aver fallito qualche buona chance con Scaccabarozzi e De Felice raddoppiano, sempre con Nicolao. L’esterno sinistro raccoglie una palla vagante in area e col destro spacca la porta regalando lo 0-2 ai suoi. Prima dell’intervallo però arriva il gol dei padroni di casa con Petrucci che nell’ultima azione prima del duplice fischio insacca di testa con un ottima torsione in area, rimettendo la sfida in bilico in vista della ripresa.

Nella seconda frazione tanta sofferenza per la Turris che diminuisce l’apporto offensivo e si chiude in difesa a protezione della porta di Marcone. Il Brindisi tenta qualche affondo ma tranne un palo colpito a quindici minuti dalla fine non ci sono altre azioni da segnalare. E dopo cinque infiniti minuti di recupero la Turris può pronunciare la parola SALVEZZA con i primi festeggiamenti che già si stanno sviluppando a Torre del Greco, in attesa della squadra