Dramma a Ischia, bimbo di 7 mesi trovato morto in culla dalla madre

Una tragedia ha caratterizzato il risveglio dell’isola di Ischia. La scorsa notte il piccolo Filippo, un bimbo di soli 7 mesi, è stato trovato morto dalla madre in culla. Trasportato immediatamente all’ospedale Rizzoli, i sanitari hanno provato invano a rianimarlo.

Dramma a Ischia, neonato di 7 mesi trovato morto in culla: inutile la corsa in ospedale

I medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, per poi consegnare la salma agli inquirenti. Trasportato nella camera mortuaria, verrà sottoposto ad autopsia nella giornata di domani su indicazione del pubblico ministero nominato dalla Procura di Napoli.

La madre di Filippo ha dichiarato ai Carabinieri di aver capito che qualcosa non andava quando ha provato a svegliarlo più volte senza ottenere alcun movimento in risposta. Ora bisognerà accertare la natura della morte, e chiarire se l’infante soffrisse di una qualche patologia che potrebbe averne causato il decesso in culla.

Che cos’è la morte improvvisa in culla

La sindrome della morte improvvisa del lattante (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS), conosciuta anche come morte in culla (“Crib death”), consiste in un decesso improvviso di un bambino di età compresa tra un mese e un anno, che rimane inspiegato dopo una approfondita indagine, comprensiva di un dettagliato esame delle circostanze e del luogo dove è avvenuta la morte, della revisione della storia clinica e di una autopsia completa.