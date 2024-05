È napoletana la stella del judo, Susy vince l’argento mondiale: “Con Dio posso ogni cosa”

La judoka napoletana Assunta Scutto si è aggiudicata la medaglia d’argento ai Mondiali di Judo che si sono tenuti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Un trionfo per l’intera città di Napoli che conquista un altro importante traguardo in ambito sportivo ma soprattutto per la giovane atleta che ha ottenuto il miglior risultato di sempre nei -48 kg.

Mondiali di Judo, podio per la napoletana Assunta Scutto

Assunta Scutto, nata a Napoli il 17 gennaio 2002, è cresciuta sportivamente nello Star Judo Club di Maddaloni collezionando nel corso della sua nascente carriera già diversi successi. Prima di guadagnarsi il secondo gradino del podio ai Mondiali di Abu Dhabi, infatti, ha già portato a casa due prestigiose medaglie di bronzo ottenute rispettivamente ai Mondiali di Tashkent 2022 e ai Mondiali di Doha 2023.

“Susy è argento mondiale, terza medaglia per lei. A 22 anni Assunta Scutto si prende il terzo podio in altrettante edizioni disputate confermandosi talento generazionale del nostro judo. Purtroppo resta la maledizione dell’oro mondiale che manca, a differenza degli ori olimpici, da ormai 35 anni. Torneo stupendo quello dell’azzurra che mostra il solito judo vario e brillante nei suoi -48 kg e raggiunge la finalissima dove viene battuta dalla forte Buvuudorj. Con questi 1400 punti ottenuti, Susy si presenterà a Parigi da numero uno del ranking mondiale“ – si legge nel post diffuso da Fratellanza Olimpica dopo l’annuncio del risultato.

La stessa atleta, ai microfoni de La Repubblica nel post gara, ha commentato: “Ovviamente c’è un po’ di rammarico per la finale, volevo giocarmela meglio. Sicuramente ha giocato tanto l’emozione della mia prima finale ai mondiali, però sono contenta. Era un periodo che non mi sentivo più bene, è stato un po’ difficile rialzarsi, controllare un po’ le pressioni”.

“Oggi però ho sentito una potenza su di me che viene da Dio. Oggi sentivo che potevo vincere e penso di aver fatto la miglior gara dell’anno. Penso che questo è tutto un piano di Dio: quest’anno ci sono le Olimpiadi e sicuramente ha preparato qualcosa di più grande per me”.

“Dio dice che ‘la gloria che verrà dopo è 7 volte più grande’ delle mie delusioni. Le mie delusioni in questo periodo sono state grandi però Dio mi ha dimostrato che con la fede posso ogni cosa. Questo è uno step per fare ancora meglio, sono sicura che ha preparato qualcosa di grande”.