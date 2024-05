Gustosa, soffice ma soprattutto “chilometrica” è la crostata realizzata a Casoria, in provincia di Napoli, appena entrata nella storia dei Guinness dei Primati battendo il precedente record ed affermandosi come la più lunga al mondo. Presentato nella mattinata di ieri in via Michelangelo, il dolce con i suoi 614 metri e due centimetri di lunghezza si è aggiudicato l’ambito titolo facendo esplodere la cittadinanza in un applauso di gioia.

Guinness dei Primati: a Casoria la crostata più lunga al mondo

La maxi crostata, fatta di pasta frolla e crema all’albicocca, è stata preparata da alcuni maestri pasticcieri locali in collaborazione con gli studenti dell’istituto alberghiero Torrente che hanno impiegato circa 3 giorni per portarla a termine. Il conteggio finale ha decretato il primato partenopeo: la crostata esposta a Casoria, infatti, ha battuto il precedente record dei 600 metri.

Non solo generosa nelle dimensioni ma intrisa di solidarietà ad ogni boccone: il ricavato della vendita del dolce sarà devoluto all’equipe medica capitanata dal professor Claudio Pignata, ordinario di Pediatria della Federico II, impegnata sul fronte delle malattie rare pediatriche da immunodeficienza.

“Casoria tenta di entrare nel Guinness dei Primati con la Crostata dei record per la solidarietà. Prenotane un pezzo nella tua scuola o nella tua parrocchia. Acquistandone una porzione aiuterai il programma di ricerca del professor Claudio Pignata dell’Università Federico II sullo studio delle malattie pediatriche rare da immunodeficienza” – si chiarisce nella locandina diffusa prima dell’evento.