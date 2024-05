Il campo inaugurato nel Rione dei Fiori a Secondigliano, Napoli, è un simbolo di rinascita dopo la violenta guerra di camorra avvenuta in passato. Grazie alla generosità dei lettori de ‘Il Fatto quotidiano‘, sono stati raccolti 26mila euro per riqualificare il campo da calcio, con la Vuolo Group che ha contribuito al ripristino delle recinzioni.

Secondigliano, ‘Un calcio alla camorra’: il campo dove giochi solo se vai bene a scuola

L’area, abbandonata da tempo, è stata rivitalizzata dall’Asd Secondigliano e sarà accessibile a tutti i ragazzi del quartiere, a patto che frequentino regolarmente la scuola. Il costo simbolico di dieci euro all’anno coprirà le spese assicurative.

La cerimonia di inaugurazione, intitolata “Un calcio alla camorra“, è stata una festa per il quartiere, con la partecipazione di famiglie e autorità come il procuratore antimafia Gianni Mellillo, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, il sindaco Gaetano Manfredi e rappresentanti de ‘Il Fatto quotidiano’.

D’ora in poi il campo di calcio potrà essere frequentato dai giovani del quartiere. Tuttavia, l’accesso sarà consentito solo agli studenti regolari, che dovranno mostrare la propria pagella ogni quadrimestre. Chi presenta delle lacune verrà supportato nel recupero. In questo modo, attraverso lo sport si punta anche ad evitare il fenomeno dell’abbandono scolastico.

