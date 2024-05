Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la seduta con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico-tattico. Kvaratskhelia e Dendoncker si sono allenati in gruppo. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Zielinski.

Castel Volturno, importanti aggiornamenti sulle condizioni di Kvaratskhelia

Nelle ultime tre giornate del massimo campionato italiano, il Napoli affronterà il Bologna a Fuorigrotta, prima di andare in trasferta al Franchi di Firenze per giocarsi contro i viola di Vincenzo Italiano le residue chance di qualificazione alla UEFA Conference League.

L’ultima partita della stagione, in programma il 26 maggio prossimo, sarà invece contro il Lecce nell’ex stadio San Paolo. Allo stato attuale, gli azzurri si trovano all’ottavo posto in classifica con 51 punti, seguiti dalla Fiorentina a 50. Staccata di 5 lunghezze, invece, la Lazio settima.

La lotta per una piazza europea ancora possibile ai partenopei, visti i soli 9 punti rimasti in palio, appare essere proprio quella contro i toscani per la terza competizione continentale.