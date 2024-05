Napoli, rebus allenatore: Gasperini apre al Napoli ma De Laurentiis lo reputa “vecchio” per aprire un ciclo

Gasperini passa in pole per la panchina del Napoli ma il De Laurentiis ha dubbi sulla carta d'identità del tecnico

Il Calcio Napoli sembra avvicinarsi sempre di più alla risoluzione del rebus allenatore. Dopo la notizia uscita in mattinata su Antonio Conte, che sembrerebbe più lontano da Napoli, il grande favorito ora è Gian Piero Gasperini. L’attuale tecnico dell’Atalanta è in pole position, ma ha già fatto sapere che ogni decisione sul suo futuro sarà presa solamente a stagione finita: la testa del tecnico piemontese ora come ora è sulla finale di Europa League del prossimo 22 maggio contro il Bayer Leverkusen. Anche se in “pole”, l’ex Genoa non ha ancora convinto il presidente De Laurentiis, che nutre una forte stima verso il tecnico ma la sua carta d’identità fa riflettere.

De Laurentiis riflette per il suo Napoli, Gasperini adesso passa in pole

Gli ultimi aggiornamenti su Antonio Conte non sono tra i più positivi, con il tecnico che non ha gradito la tanta attesa per la decisione del presidente azzurro, che contemporaneamente ha voluto sondare più profili. Per questo motivo in testa ora in questa folle corsa è salito Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta però evita ogni domanda sul proprio futuro perché preferisce focalizzarsi sui prossimi impegni della sua squadra, che è ad un passo dalla storia con la finale di Europa League in programma nei prossimi giorni.

De Laurentiis però ha ancora qualche dubbio, come riporta la “Repubblica“, il presidente azzurro si prende ancora tempo per annunciare la scelta del prossimo tecnico. Gasperini è il profilo ideale ed è un pallino di ADL ma c’è un dubbio legato all’età del tecnico piemontese. La volontà è quella di aprire un ciclo duraturo e vincente e i 68 anni del Gasp “non aiutano” per questo aspetto anche se l’ex Inter ha già fatto sapere che non avrà problemi a liberarsi da Percassi e dai nerazzurri in caso di accordo con il Napoli.