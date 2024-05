Continua il depistaggio di Aurelio De Laurentiis. La strategia adottata dal patron della SSC Napoli è ormai palese: distribuire informazioni diverse ai vari organi di stampa in modo da non dare punti di riferimento agli addetti ai lavori, e probabilmente neanche ai tecnici interessati alla panchina azzurra.

Nuovo allenatore Napoli, continua il depistaggio di De Laurentiis: oggi tocca ad altri due

Stamane, infatti, mentre Il Mattino dà per certo l’accordo con Vincenzo Italiano, contattato già 12 mesi fa e lusingato dal numero uno di Filmauro come ammesso dallo stesso allenatore viola, il Corriere dello Sport mette in cima alla lista dei desideri di ADL il più esperto Gian Piero Gasperini.

Sullo sfondo, guarda un po’, il passo indietro fatto da Antonio Conte, come testimoniato da La Repubblica. Tre giornali diversi, tre informazioni diverse: una chiara strategia comunicativa indotta, sguinzagliando i propri uomini di fiducia in modo scientifico. Indiscrezioni, voci date per certe, smentite: tutto il corollario che fa parte di una manovra ben precisa.

Il Napoli non vuole più sbagliare, non può, e sta utilizzando qualsiasi mezzo per solcare il tracciato giusto ed arrivare in carrozza al coupe de theatre previsto per fine maggio. Gasperini, Italiano, Conte, Pioli: e se alla fine non arrivasse nessuno di loro? Preparate i pop corn.