Turris, Nicolao si presenta: “Mi metto a disposizione del mister, voglio ricambiare la fiducia”

Dopo l’annuncio arrivato nella giornata di ieri, in mattinata il neo acquisto dei corallini, Giuseppe Nicolao ha pronunciato le prime parole da tesserato della Turris. L’esterno sinistro arriva dall’esperienza a Brindisi, dopo una carriera tra Foggia e Gubbio su tutte. Il calciatore nativo di Nocera Inferiore, in giornata ha anche svolto il primo allenamento agli ordini di Bruno Caneo e sarà già a disposizione per la sfida di sabato pomeriggio alle ore 18:30 contro il Crotone di Luciano Zauri.

Le prime parole di Nicolao da calciatore della Turris

Il commento dell’esterno sulla trattativa con i corallini: “E’ stata una trattiva dove la società mi ha voluto fortemente e questa cosa mi ha fatto piacere. Ora voglio ricambiare questa fiducia data dando il massimo sia al mister che a tutta la società”.

Le sensazioni dopo i primi allenamenti: “Ho avuto sensazioni positive, io già conoscevo alcuni ragazzi e infatti mi hanno aiutato subito ad integrarmi nel gruppo e quindi mi sto trovando veramente bene. Gli allenamenti del mister sono molto intensi e non vedo l’ora di iniziare giocare per togliermi tante soddisfazioni e dare una mano al gruppo”.

Gli obiettivi della stagione e il commento sui tifosi: “L’obiettivo è quello di crescere ed imparare, mi metto a disposizione totale del mister e dei miei compagni, sarò tutt’orecchie per dare piena disposizione. Ho tanta voglia di imparare, non ho paura di sbagliare o ricevere rimproveri. Spero di dare tutto me stesso per raggiungere grandi soddisfazioni con questa maglia. Naturalmente ho gli obiettivi che vuole anche la società, ci muoviamo di pari passo. Sono venuto spesso a giocare a Torre da avversario ed ho trovato uno stadio molto caldo. Tifosi sono l’arma in più di questa Turris e possono darci una mano e sono felice che la prima partita che giocherò sarà in casa”.