Colpo di scena Napoli: “Brusca frenata su Conte, si lavora ad altri profili”

Con un tweet Kiss Kiss Napoli ha cambiato totalmente le carte in tavola per quanto concerne la questione prossimo allenatore azzurro. Sul profilo ufficiale X della radio è infatti apparso questo messaggio: “Brusca frenata su Conte. Società al lavoro su altri profili, la scelta sarà annunciata al termine del campionato”.

Colpo di scena Napoli: “Brusca frenata per Conte, si lavora su altri profili”

A differenza di quanto trapelato negli ultimi giorni, dunque, la SSC Napoli ha tutt’altro che deciso chi sarà il futuro tecnico che siederà sulla panchina dello stadio Diego Armando Maradona.

Continuano a salire le quotazioni di Giampiero Gasperini, che dopo il mancato rinnovo con l’Atalanta è salito in cima alla lista dei probabili sostituti di Ciccio Calzona.

Intanto oggi la società presenterà il film scudetto “Sarò con te”, in una conferenza stampa in cui potrebbero emergere segnali ed informazioni utili a capire in che verso si sta muovendo la dirigenza. Per quanto riguarda la deadline fissata da Aurelio De Laurentiis, secondo indiscrezioni è stata fissata per la fine del campionato, prevista per il 26 maggio.