Nella mattinata di oggi, 16 maggio 2024, si è consumata una tragedia nella zona di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un adolescente originario di Capua, mentre era in gita con degli amici in una struttura turistica di Pinetamare, ha perso la vita in seguito ad un tuffo fatto in piscina. Il ragazzo aveva 15 anni: non sarebbe risalito a galla dopo essersi calato in acqua. Nonostante i soccorsi del bagnino, che ha provato immediatamente a rianimarlo una volta riportato a bordo piscina, per lui non c’è stato nulla da fare.

ULTIM’ORA/ Dramma nel casertano, 15enne muore dopo un tuffo in piscina

Il dramma si è consumato davanti agli occhi degli altri ragazzi presenti: secondo le prime ricostruzioni, il 15enne non sarebbe più riemerso a galla dopo essere andato sott’acqua. Nonostante gli interventi tempestivi del bagnino, che l’ha trascinato a bordo piscina per poi effettuare tutte le pratiche di primo soccorso nel tentativo di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare.

Allo stato attuale l’ipotesi più accreditata sarebbe quella della congestione, ma la dinamica esatta è ancora al vaglio di carabinieri del comando di Castel Volturno (Caserta), arrivati sul posto appena allertati della tragedia.