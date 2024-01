UFFICIALE: Nicolao è un nuovo calciatore della Turris, contratto fino al 2025

La Turris ufficializza il secondo colpo del calciomercato invernale 2024. Ad arrivare alla corte di mister Bruno Caneo è il turno del laterale sinistro ex Brindisi, Giuseppe Nicolao. Il calciatore sarà il nuovo pendolino di fascia per il tecnico sardo che salvo clamorosi ribaltamenti perderà Sergio Contessa (il Benevento in forte pressing su di lui). Il nativo di Nocera Inferiore è dunque il secondo colpo, dopo quello di Marcone ad inizio gennaio. Nei prossimi giorni sicuramente arriveranno nuovi calciatori tra cui il difensore centrale, su cui si sta facendo un lavoro sottobanco e lontano dalle luci.

Il comunicato della Turris sull’acquisto di Giuseppe Nicolao

L’esterno sinistro ha firmato pochi minuti fa e i corallini sui propri canali social hanno annunciato il colpo con un comunicato ufficiale. Ecco la nota del club corallino: “La S.S. Turris Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Giuseppe Nicolao dal Brindisi Football Club. Il difensore di piede mancino, nato a Nocera Inferiore il 5 marzo 1994, ha firmato un contratto di un anno e mezzo”.

Domani mattina invece arriveranno le prime parole del neo acquisto corallino per poi aggregarsi al primo allenamento di squadra. Il calciatore sarà regolarmente convocabile per la partita di sabato pomeriggio alle ore 18:30 contro il Crotone.