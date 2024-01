La Turris torna sul mercato: Nicolao è il secondo colpo del 2024

La Turris dopo il ko di Benevento di sabato scorso, torna ad attingere sul mercato ed è pronta a segnare il secondo acquisto. Infatti dopo l’arrivo di Richard Marcone (che ha anche esordito da titolare), il secondo colpo di questo mercato invernale è Giuseppe Nicolao. L’esterno sinistro si può oramai considerare un ex Brindisi e nelle prossime ore è atteso a Torre del Greco per la firma del contratto.

Nicolao è il secondo colpo della Turris, chi è l’esterno campano

Giuseppe Nicolao, nativo di Nocera Inferiore è un laterale sinistro dal piede caldo. La Turris inseguiva da anni questo profilo, per poi decidere di virare su Varutti e Contessa, proprio Nicolao con tutta probabilità prende il posto di Sergio Contessa che secondo le ultime è pronto a salutare la causa corallina ed accasarsi ad una tra Benevento e Mantova, con i giallorossi in netto vantaggio vista la volontà del laterale di ricongiungersi ad Auteri, i due infatti hanno condiviso quattro lunghe stagioni a Catanzaro.

Nicolao arriva dunque dal Brindisi, il segno definitivo della sua cessione è la panchina di ieri, ma anche l’ultimo periodo che lo vedeva sempre più lontano dai progetti del tecnico Giorgio Roselli che ha voluto puntare su un piano tattico differente. Il calciatore è atteso alla firma che arriverà nelle prossime ore (con tutta probabilità sarà un contratto biennale per l’esterno) per poi effettuare il primo allenamento alla guida del tecnico Bruno Caneo. Il calciatore potrà già esordire sabato quando i corallini ospiteranno il Crotone sabato pomeriggio in una partita che vale tantissimo in termini di classifica.

Il calciatore vanta una bella carriera, il suo exploit al Foggia dove era un punto dei riferimento dei satanelli. Buona parentesi anche a Gubbio lo scorso anno, prima di passare al Brindisi quest’estate