La Turris gioca ma non basta, il Benevento vince 3-2 al Vigorito

La Turris cade 3-2 a Benevento – Foto Salatore Varo

La Turris cade in quel di Benevento con il risultato di 3-2. I corallini rimaneggiati dalle tante assenze tra cui quelle di Contessa e Maniero dell’ultimo minuto. La squadra di Bruno Caneo però gioca bene e paga gli errori dei singoli, come l’incertezza tra Cocetta e Marcone sul primo gol e l’appoggio errato di Frascatore sul raddoppio di Improta. In classifica i corallini respirano perché cadono anche Virtus Francavilla e Monopoli, bisogna aspettare però ancora le altre che giocheranno nella giornata di domani.

La cronaca di Benevento-Turris

Il primo pericolo della partita è di marca beneventana con Capellini che si fa ipnotizzare da Marcone da pochi passi, sulla respinta il più lesto è Ferrante che però spara clamorosamente sul palo. Al 17′ però arriva il gol di Ciano. L’attaccante sfrutta la torre di Marotta che crea un’incomprensione tra Cocetta e Marcone, l’ex Frosinone è il più lesto di tutti e insacca per la rete dell’1-0. Al 27′ si fa vedere anche la Turris con Maestrelli che calcia da fuori area trovando i pugni di Paleari. Nella seconda metà di primo tempo i padroni di casa cercano più volte la rete ma l’imprecisione la fa da padrona.

Il Benevento apre la seconda frazione trovando la rete del raddoppio con Improta. L’esterno finalizza un azione partita da un appoggio sbagliato di Frascatore che apre al contropiede dei padroni di casa. Al 57’ De Felice ha la chance per accorciare le distanze ma fallisce il colpo al volo, spedendo la palla alta. I corallini provano a spingere senza trovare però grandi spunti, nonostante gli ingressi di Guida e Pugliese. Al 75’ l’eurogol di De Felice che accorcia le distanze. l’episodio vive di mistero per qualche minuto visto che la palla rimbalza in porta ed esce velocemente, con l’arbitro e guardalinee che fanno continuare il gioco per poi cambiare decisione e dare la rete. I corallini provano a spingere ma è il Benevento a trovare il colpo del ko con Ciciretti che fa tutto di sinistro e insacca Marcone per il 3-1. La Turris inaspettatamente reagisce ancora e D’Auria al volo di destro al 92’ segna il 3-2 riaprendo la sfida. Ma nei minuti finali manca il guizzo decisivo per il pareggio.