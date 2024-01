Turris, si ferma anche Luca Nocerino. Torna in gruppo D’Auria

Si ferma Luca Nocerino per la Turris, torna invece D’Auria – Foto Salvatore Varo

La Turris si prepara alla sfida di sabato pomeriggio (ore 16:30) contro il Benevento. Per gli uomini di Bruno Caneo importante il buon filotto di risultati iniziato nel mese di dicembre, con quattro pareggi ed una vittoria (contro il Brindisi prima della sosta). In vista di sabato però arrivano brutte notizie per il tecnico sardo dall’infermeria con Luca Nocerino che si è fermato nelle ultime ore per infortunio e Luca Giannone che continua ad allenarsi in solitaria (proverà fino all’ultimo per Benevento). Arriva invece un tenero sorriso con il ritorno in gruppo di D’Auria, dopo oltre un mese dal suo infortunio.

Il comunicato della Turris sulle condizioni di Nocerino, D’Auria e Giannone

Questo il comunicato della Turris pubblicato in giornata odierna sulle condizioni dei propri calciatori: “Questa mattina la squadra ha svolto allenamento mattutino preso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco in vista del match di sabato contro il Benevento. Non ha partecipato alla seduta di lavoro l’attaccante Luca Nocerino. Il classe 2004 ha riportato una distrazione all’inserzione del retto femorale. Luca Giannone ha svolto lavoro personalizzato sul campo. Gianluca D’Auria e Matteo Saccani, out le scorse settimane per infortunio, hanno lavorato regolarmente in gruppo. Domani mattina ci sarà allenamento a porte chiuse”.

Senza dimenticare che sabato pomeriggio alla causa corallina mancherà anche il difensore Stefano Esempio, out per squalifica (arrivato alla sua quinta ammonizione stagionale). Al suo posto con tutta probabilità tornerà titolare il centrale ex Udinese, Nicolò Cocetta. In avanti invece si aspetterò di capire prima le condizioni di D’Auria per poter capire se potrà essere lanciato dal primo oppure bisognerà dare spazio a Pavone, che era tra i nomi in uscita per i corallini in questo mercato invernale che nelle ultime ore sta vivendo di molti scossoni.