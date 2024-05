VIDEO/ Violenta rissa nel Napoletano tra ragazzi: panico in piazza e urla strazianti

Una violenta rissa si è consumata nella serata di domenica a Casoria, in provincia di Napoli, sfociata tra un gruppo di giovani ragazzi probabilmente per futili motivi di viabilità: a denunciare l’accaduto, postando sui social il video della lite, è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

Video, violenta rissa a Casoria: urla e spintoni

Le immagini mostrano una folla di ragazzi fermi con le auto in piazza San Paolo, luogo di raduno serale dei giovani. Alcuni di loro sembrano intenzionati ad aggredire qualcuno che si trova al lato opposto della strada, bloccati da due ragazze che cercano di tenerli a bada, tra le urla e il caos generale.

Al momento non si conoscono le cause della rissa che, tuttavia, stando a quanto anticipato dal deputato Borrelli potrebbe essere esplosa per banali questioni legate alla viabilità. Allarmati i residenti della zona si sono precipitati all’esterno delle proprie abitazioni per capire cosa stesse succedendo. Proprio loro hanno ripreso la scena segnalandola a Borrelli.

“Gli episodi di violenza continuano a registrarsi in questo stesso luogo con preoccupante regolarità. Nonostante le denunce, nostre e dei cittadini, nessuna contromisura è stata adottata, o comunque non in maniera efficace, e questa deriva sta proseguendo il proprio percorso, ormai in maniera inarrestabile e devastante. Bisogna assolutamente ripristinare la sicurezza, si istituisca un tavolo con il Prefetto e si blindi la piazza e tutte le zone del by night” – ha commentato il deputato.

Nella stessa serata, invece, in zona Materdei, alcuni ignoti malviventi avrebbero esploso alcuni colpi di pistola ad altezza uomo e tra le abitazioni. Uno dei proiettili sarebbe finito all’interno della cameretta di un bambino facendo scattare la denuncia del papà nonché padrone dell’appartamento.