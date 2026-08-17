Yael Trepy, l’attaccante del Cagliari in coma farmacologico: stava annegando in piscina

Paura per Yael Trepy, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo un grave incidente avvenuto ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio si è verificato intorno alle 18. Il calciatore sarebbe finito nella parte più profonda della piscina e avrebbe avuto difficoltà a rimanere a galla. Stando a quanto emerso, Trepy non saprebbe nuotare. Il giovane è stato soccorso e portato fuori dall’acqua, ma le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento del 118.

Il trasporto in elisoccorso a Sassari

I soccorritori hanno intubato il calciatore prima di trasferirlo d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le condizioni del calciatori sarebbero meno preoccupanti di quanto si si pensasse inizialmente.

La Tac toracica avrebbe infatti rilevato una significativa presenza di liquido nei polmoni, con conseguenti difficoltà nello scambio di ossigeno. Per consentire ai medici di intervenire con le terapie necessarie, Trepy viene mantenuto in coma farmacologico sotto stretta osservazione da parte dell’équipe sanitaria.

L’ipotesi di un malore

Restano da chiarire le cause esatte dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un malore che potrebbe aver preceduto il principio di annegamento. Secondo i primi accertamenti della Polizia di Stato, intervenuta sul luogo dell’incidente, il giovane potrebbe essersi sentito male mentre si trovava in acqua. Non sapendo nuotare, sarebbe quindi finito sott’acqua, inalando una grande quantità di acqua. La Procura è stata informata dell’accaduto, ma al momento non risulta aperta un’inchiesta sull’episodio.

Il Cagliari: “Pensiero rivolto a Yael e alla famiglia”

La notizia ha suscitato grande apprensione nell’ambiente del Cagliari. Trepy, nella scorsa stagione, aveva fatto il suo esordio in Serie A con la maglia rossoblù, trovando anche il primo gol nella massima serie nel finale della sfida contro la Cremonese, rete che aveva permesso alla squadra di raggiungere il pareggio.

Il giovane era inoltre sceso in campo da titolare proprio venerdì scorso, nella gara di Coppa Italia vinta dal Cagliari contro l’Arezzo. Il club ha fatto sapere di essere «in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore» e di seguire «con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni».

«In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari», ha aggiunto la società, invitando al massimo rispetto della privacy della famiglia e precisando che eventuali aggiornamenti sulle condizioni del calciatore saranno comunicati quando disponibili.