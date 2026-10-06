ALLERTA METEO in Campania tra temporali intensi, fulmini e grandine: da quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo, di colore giallo, valido dalle ore 16.00 di oggi, martedì 6 ottobre, alle ore 14.00 di domani, mercoledì 7 ottobre.

Allerta meteo in Campania del 6 e 7 ottobre 2026

Si prevedono temporali improvvisi e intensi, anche a scala locale, a partire dal pomeriggio di oggi. Si segnalano possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L’allerta riguarda tutto il territorio campano ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro).

Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità e incertezza previsionale: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi e dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

“Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle zone percorse dagli incendi verificatisi sul territorio nei mesi scorsi che possono aumentare il rischio idrogeologico per frane: al fine di mitigare e contrastare i fenomeni previsti, vanno attuate tutte le misure strutturali e non strutturali previste, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche” – si legge nella nota della Protezione Civile.