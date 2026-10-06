Apnee del sonno, eccellenza a Torre del Greco: al Maresca il primo intervento di successo

All’ospedale Maresca di Torre del Greco è stato effettuato il primo intervento di sleep endoscopi per le apnee ostruttive del sonno. Un grande traguardo per il nosocomio torrese che si pone come punto di riferimento per il trattamento della sindrome in questione.

Apnee del sonno: il primo intervento al Maresca di Torre del Greco

A renderlo noto è l’Asl Napoli 3 Sud che, in una nota, evidenzia il successo dell’intervento realizzato dall’equipe di otorinolaringoiatria diretta da Bernardino Cassiano, con i dottori Nunzio Accardo e Grazia Maria Iovine, in collaborazione con l’unità di anestesia e rianimazione, diretta da Luigi Ferrante.

“La Dise è uno strumento di particolare utilità nella valutazione dei pazienti affetti da russamento e sindrome delle apnee ostruttive del sonno” – hanno spiegato dall’azienda sanitaria. La procedura consiste nell’induzione farmacologica di uno stato di sonno controllato durante il quale, attraversi una sottile telecamera introdotta delicatamente all’interno del naso, gli specialisti riescono a visualizzare l’andamento delle vie respiratorie, individuando le zone d’ostruzione.

Una operazione resa possibile dal lavoro sinergico di diverse professionalità tra otorinolaringoiatri, anestetisti e personale infermieristico, uniti per garantire la massima efficacia e sicurezza per il paziente. A coordinare il gruppo è stato il dottor Nunzio Accardo, specialista in otorinolaringoiatria e titolare di un master universitario di secondo livello in malattie del sonno e roncochirurgia, che ha contribuito ad introdurre la metodica nell’ospedale torrese.

“L’avvio di questa attività conferma l’impegno dell’ospedale Maresca nel potenziamento dei percorsi specialistici dedicati alle patologie del sonno e nella costruzione di un modello assistenziale sempre più integrato, multidisciplinare e orientato alle esigenze del paziente” – ha concluso l’Asl Napoli 3 Sud.