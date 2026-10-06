L’estate è finita, torna l’ora solare: quando scatterà il cambio d’ora e cosa cambierà

Si conclude ufficialmente l’estate con l’arrivo dell’ora solare che, quest’anno, scatterà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026.

Torna l’ora solare 2026, lancette indietro di un’ora: quando

Il passaggio dall’ora legale a quella solare segna ufficialmente la fine della stagione estiva, inaugurando il periodo autunnale e invernale. Quest’anno il cambio dell’ora è previsto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre: nello specifico, alle ore 3:00 del mattino, le lancette degli orologi torneranno di un’ora indietro, segnando di fatto le 2:00.

Di conseguenza, durante il passaggio, sarà possibile dormire un’ora in più del solito ma a partire da quella data in poi le giornate risulteranno più corte. Se al mattino, infatti, si potrà godere della luce solare in anticipo, i cieli si scuriranno in anticipo, assumendo le tipiche caratteristiche serali già prima delle 19:00.

Sui dispositivi attuali il cambio dell’ora avviene in automatico mentre su orologi più datati e altri strumenti del passato bisognerà effettuarlo manualmente. L’ora solare resterà in vigore in tutta Italia per l’intero periodo autunnale e invernale. Soltanto con l’avvio della primavera si passerà nuovamente all’ora legale: per il 2027 il passaggio dovrebbe scattare domenica 28 marzo, quando le lancette si sposteranno di un’ora in avanti, dalle 2:00 alle 3:00 del mattino.