Ercolano, tornano le visite alle Terme Suburbane: alla scoperta di un tesoro unico al mondo

Da ottobre a dicembre 2026 sarà nuovamente possibile visitare il cantiere di restauro delle Terme Suburbane del Parco Archeologico di Ercolano. Ogni sabato, gruppi di massimo 15 persone potranno visitare gli ambienti del complesso termale accompagnati dal personale del Parco, scoprendo da vicino non solo le straordinarie testimonianze dell’antica città romana, ma anche le attività di conservazione ancora in corso.

Un viaggio nella vita quotidiana attraverso le Terme Suburbane di Ercolano

Le Terme Suburbane di Ercolano sono considerate il complesso termale meglio conservato del mondo romano. Si trovano tra l’antico arenile e le mura della città, ai piedi delle lussuose domus affacciate sul mare. Il nucleo originario risale probabilmente all’età augustea e, dopo il terremoto del 62 d.C., l’edificio venne ampliato con nuovi ambienti, tra cui la grande sala del cosiddetto “Samovar”, caratterizzata da un particolare sistema di riscaldamento dell’acqua.

Il percorso permette di ammirare il Frigidarium, decorato con preziosi marmi e affreschi, la Sala dei Guerrieri, con le celebri figure in stucco, e il Calidarium, dove si conserva un elegante labrum in marmo cipollino. Particolarmente suggestivo è il Grande Calidarium con natatio, l’antica piscina riscaldata, arricchita da una raffinata decorazione a stucchi strigilati. Fra pavimenti marmorei policromi, pitture, stucchi e porte lignee originali i visitatori potranno godere di un’autentica eccezionalità nel panorama archeologico.

Un cantiere aperto alla conoscenza dopo oltre vent’anni

Dopo oltre vent’anni di chiusura al pubblico, le Terme Suburbane hanno riaperto recentemente nell’ambito del cantiere di restauro, realizzato grazie al programma di conservazione sviluppato con il Packard Humanities Institute e proseguito attraverso l’Herculaneum Conservation Project. Dopo il successo delle edizioni precedenti, le visite sono state aperte anche quest’anno.

L’iniziativa consente ai visitatori di osservare direttamente il lavoro degli specialisti e di comprendere quanto sia complesso conservare un patrimonio così fragile. I partecipanti saranno dotati di caschetto protettivo e potranno consultare ulteriori materiali di approfondimento attraverso QR Code.

Calendario e prenotazioni

Le visite si svolgeranno il 10, 24 e 31 ottobre; il 7, 14, 21 e 28 novembre; il 5 e 12 dicembre 2026. Sono previsti turni al mattino alle 9:30, 10:30 e 11:30 e al pomeriggio alle 14:30, 15:30 e, solo il 10 ottobre, alle 16:30. La visita dura circa un’ora.

Le prenotazioni sono attualmente aperte, online e in biglietteria. Il biglietto integrato Parco Archeologico più Terme Suburbane costa 21 euro, mentre per i cittadini UE ed extra-UE tra 18 e 25 anni è previsto un ingresso promozionale di 7 euro. Gratuito l’accesso per i minori di 18 anni, con accompagnamento obbligatorio di un adulto per i minori di 12 anni.