Sindaco francese: “Non stendete il bucato, non siamo a Napoli”. La risposta: “Che si perde”

Avrebbe vietato ai cittadini di stendere il bucato il sindaco francese di Thizy les Bourgs, Rèmi Berthoux, tirando in ballo la città di Napoli e spingendo l’assessore alla Partecipazione attiva e all’Immagine del Comune di Napoli, a fornire la sua replica in difesa della città.

Sindaco francese: “Non stendete il bucato, non siamo a Napoli”

Berthoux, sindaco di una cittadina francese vicino Lione, avrebbe emanato un decreto per introdurre il divieto di stendere il bucato fuori dalle finestre delle abitazioni, al fine di preservare la qualità della vita. L’annuncio del Comune sui social esordisce sottolineando: “Qui non siamo a Napoli”.

Parole che sembrano quasi disprezzare l’usanza del popolo partenopeo di stendere, dai propri balconi, mettendo in mostra tra i vicoli della città, i propri indumenti o capi di biancheria. Una consuetudine che sembra, negli anni, diventata quasi un attrattore turistico, che rende ancor più pittoreschi e suggestivi i vicoli dei Quartieri Spagnoli.

“Caro sindaco Berthoux, ha ragione: a Thizy-les-Bourgs non siete a Napoli. E glielo dico con sincero dispiacere, perché si perde parecchio” – così l’assessore Carlo Puca ha risposto sui propri social a Rèmi Berthoux, sindaco della cittadina francese che ha presentato l’ordinanza.

“Capiamo la volontà di decoro urbano, ci mancherebbe, e ogni amministratore ha il diritto di regolare il proprio territorio. Ma per giustificare un divieto non serviva usare Napoli come termine di paragone negativo, come sinonimo di ciò che non si deve essere. E’ una battuta facile, che banalizza una città complessa riducendola a cartolina folkloristica o, peggio, a controesempio. Napoli non è un’etichetta da brandire per marcare le distanze. E’ una metropoli di oltre due millenni di storia, di arte, musica, cucina, filosofia, e sì, anche di lenzuola stese al sole. Cose che tra l’altro asciugano benissimo e a costo ambientale zero” – ha concluso.