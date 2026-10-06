In Campania apre il Labirinto Infestato più grande d’Europa: una passeggiata da brividi

Dal 16 ottobre al primo novembre 2026, esclusivamente nei fine settimana, torna in Campania il Labirinto Infestato più grande d’Europa: per la quinta edizione, riapre il suggestivo e “terrificante” percorso dell’Haunted Corn Maze a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta.

Il Labirinto Infestato più grande d’Europa apre a Caserta

Un percorso da brividi, rivolto a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza horror originale. I partecipanti si muoveranno, rigorosamente a piedi, in un grande campo di mais infestato da fantasmi, zombie e altri mostri, con attori e performer dal vivo. Un itinerario pronto a spaventare anche i più temerari.

Tra effetti speciali e ambientazioni scenografiche, i partecipanti dovranno trovare l’uscita superando avvincenti sfide, catapultandosi in pieno in un’atmosfera mostruosa. Si tratta del primo percorso del genere in Italia, nonché il più esteso d’Europa.

Il percorso non è consigliato ai minori di 12 anni, alle donne in gravidanza, alle persone con disabilità motorie, con problemi cardiaci o alta sensibilità. Si raccomanda, inoltre, di indossare indumenti e scarpe adatti ai terreni agricoli e al tipo di esperienza extreme.

Il Labirinto Infestato potrà essere visitato in orario serale nelle seguenti date: dal 16 al 18 ottobre (turni 21:00 – 21:30 – 22:00), dal 23 al 25 ottobre (turni 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30), dal 30 ottobre al primo novembre (turni 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00). I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale del Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore.