West Nile nel Napoletano, il sindaco: “Non ci sono casi. Faremo una disinfestazione”

Il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, ha smentito la notizia circolata sui presunti casi di positività al West Nile, il cosiddetto virus delle zanzare, annunciando gli interventi messi in campo per arginarne la possibile diffusione.

West Nile e zanzare a Giugliano, il sindaco: “Non ci sono casi”

“L’Asl Napoli 2 Nord ci conferma che non risultano casi di West Nile a Giugliano. Nonostante questo, stasera effettueremo una disinfestazione su tutto il territorio comunale, rafforzando le attività già previste contro la proliferazione delle zanzare. La prevenzione viene prima di tutto” – ha annunciato il primo cittadino.

“Stiamo seguendo la situazione in stretto contatto con l’ASL Napoli 2 Nord e continueremo ad agire sulla base delle indicazioni sanitarie. Ai cittadini chiediamo la stessa attenzione nelle proprie abitazioni, nei giardini e sui balconi. Eliminare i ristagni d’acqua e adottare semplici precauzioni aiuta a ridurre la presenza delle zanzare”.

Il virus viene trasmesso esclusivamente dalle zanzare infette, non da persona a persona. Tra i sintomi più frequenti se segnalano: febbre, mal di testa, nausea e vomito. Per prevenire il contagio è consigliabile usare repellenti per insetti, indossare abiti chiari che coprano la pelle, utilizzare zanzariere, eliminare i ristagni d’acqua presenti nelle abitazioni.