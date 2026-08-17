Da Badiashile a Jesus, da Lang a Lucca: il punto sul mercato Napoli a 5 giorni dalla prima di Serie A

Si è concluso il ritiro del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, e il Direttore Sportivo Giovanni Manna è al lavoro per regalare al tecnico toscano dei nuovi innesti in vista dell’inizio del campionato. Il Napoli inizierà ufficialmente la propria stagione sabato 22 agosto quando sfiderà al Marassi il Genoa di Daniele De Rossi. Il mercato del Napoli entra quindi nel vivo tra acquisti, cessioni e suggestioni.

Arrivano Badiashile e Favasuli

Il club partenopeo si appresta a formalizzare i trasferimenti di Benoît Badiashile e Costantino Favasuli. Badiashile, difensore francese del Chelsea, è atteso a Roma per le consuete visite mediche di rito: tra il club londinese e il Napoli c’è un accordo sulla base di un prestito di 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni.

Discorso differente per Favasuli, che arriverà a Napoli in prestito ma con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. La speranza è che Massimiliano Allegri possa valorizzare l’esterno classe 2004, così come ha valorizzato la stagione passata Davide Bartesaghi, diventato un giocatore importantissimo nello scacchiere del Milan.

Lucca e Lang sul piede di partenza, Neres non si muove

Il Napoli prima di Ferragosto ha ceduto ben 14 calciatori dall’inizio della sessione di calciomercato estiva: tra queste le cessioni più importanti sono state quelle di Miguel Gutiérrez, che è passato al Bayer Leverkusen per una cifra vicina ai 30 milioni, e Romelu Lukaku, che si è accasato al Fenerbahçe.

Il DS del Napoli lavora però sul mercato per sfoltire ancora la rosa. Sul piede di partenza, infatti, ci sono Lorenzo Lucca e Noa Lang. Quasi certo l’addio del centravanti italiano, su cui si sono palesati gli interessamenti di Genoa e Lazio. Per Lang, invece, il futuro è ancora incerto: l’esterno olandese potrebbe tornare al Galatasaray dopo gli ultimi sei mesi passati in prestito, o tornare in patria tra le fila dell’Ajax.

Intanto, dopo alcune voci riguardo ad una possibile cessione di David Neres, il Napoli lo considera incedibile. Il Besiktas si era palesato, ma proprio uno dei direttori del club turco ha confermato che per gli azzurri il brasiliano non è sul mercato.

Le suggestioni sull’asse Napoli-Arsenal

Sul fronte acquisti, il Napoli intende rinforzare il reparto offensivo, dopo la cessione di Lukaku e i probabili addii di Lucca e Lang. Il club partenopeo si è interessato alla situazione di due calciatori dell’Arsenal: Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. I due calciatori ieri non erano nemmeno in panchina per la partita di Community Shield vinta poi dai Gunners, e ciò ha alimentato le voci di mercato.

Per Gabriel Jesus il club inglese chiede circa 20 milioni, soprattutto per non perderlo a zero l’anno prossimo, ma l’ingaggio elevato fa vacillare le possibilità di successo dell’operazione. Per Martinelli, invece, si sono fatte insistenti le voci di un possibile sondaggio azzurro, ma anche qui i costi sono elevati e per adesso non c’è nulla di concreto.

L’inizio del campionato è alle porte, e il mercato del Napoli deve velocizzarsi per chiudere le ultime operazioni, e per dare a mister Allegri una rosa competitiva per affrontare tutte le competizioni.