È napoletana una delle stazioni più belle in assoluto: è tra le 7 meraviglie del mondo

Un nuovo riconoscimento internazionale per la città di Napoli che vede uno dei suoi snodi ferroviari tra i migliori del pianeta: la stazione Monte Sant’Angelo della Linea 7 è entrata a far parte della classifica delle 7 stazioni ferroviarie più belle al mondo per il 2026, stilata dal Prix Versailles.

Napoli, la stazione Monte Sant’Angelo tra le più belle al mondo

La stazione napoletana conquista il titolo mondiale, al pari con altre metropoli distribuite tra Europa, Stati Uniti, Australia e Arabia Saudita. Monte Sant’Angelo, con la sua architettura mozzafiato, è l’unica italiana presente insieme alla stazione Colosseo – Fori Imperiali della Metro C di Roma.

Tra le altre stazioni premiate da Prix Versailles, oltre a quelle napoletana e romana figurano: Town Hall Station a Melbourne, Lyon Part – Dieu a Lione in Francia, National Museum Station e Western Station a Riyadh, LAX Metro Transit Center a Los Angeles.

La stazione dell’arte di Monte Sant’Angelo è stata inaugurata lo scorso anno. Si tratta di una vera e propria opera d’arte che assume, simbolicamente, un preciso significato. L’artista l’ha denominata “La Bocca”, quasi come a voler delineare un “passaggio” tra la città che si vede e quella che non si vede, alludendo all’inferno dantesco.

Qualcuno ha notato nella forma anche un richiamo all’organo genitale femminile e, trattandosi di una stazione partenopea, un certo legame con “la bocca” del Vesuvio. Una stazione dell’arte, dunque, che oltre ad offrire un agevole servizio proietta letteralmente i pendolari in un’atmosfera suggestiva.