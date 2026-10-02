A Napoli apre Horror World, tra attrazioni mostruose e show da brividi: l’ingresso è gratis

Dopo il successo dell’Oktoberfest, dal 3 ottobre all’1 novembre 2026, Edenlandia si trasforma in Horror World: il celebre parco divertimenti di Napoli accoglie i visitatori per il periodo più spaventoso dell’anno, ancora una volta con ingresso gratis, tra attrazioni a tema e spettacoli da brividi.

Horror World 2026 apre all’Edenlandia di Napoli: ingresso gratis

Giunto alla terza edizione, il festival dell’horror porterà, tra gli spazi del parco, un universo fatto di paura, spettacolo, mistero e intrattenimento. Halloween prende il via all’Edenlandia con due nuovissime produzioni che animeranno il parco tutti i giorni, con esclusione del lunedì, all’interno del tendone circense da 200 posti: il Cinodromo, chiuso nel 1993 ed oggi nella disponibilità di Edenlandia.

Si parte sabato 3 ottobre, alle 17:30, fino al primo novembre con “Il Circo dei Piccoli Brividi”, uno show pensato per le famiglie, adatto ai bambini di tutte le età, tra personaggi, numeri circensi, acrobazie e giocoleria. Sempre dal 3 ottobre, alle 21:30, spazio invece ad “Horror World Circus” con spettacoli per soli maggiorenni con performance ad alta tensione, contorsionisti, fachiri, mangiafuoco e tanti altri numeri estremi.

Il clou di Horror World è previsto ogni venerdì, sabato e domenica, dal 9 ottobre al primo novembre, quando in quattro attrazioni storiche del parco ci sarà l’invasione di inquietanti presenze. A “subire” l’ondata di orrore saranno: il Castello di Lord Sheidon, Beffe, Maniero e Trenino.

Decine di attori e attrici rappresenteranno le più spaventose icone horror, da Babadook al clown IT, dal Conte Dracula alla bambola Annabelle e Joker, da Biancaneve versione horror alla sposa cadavere, dal medico della peste al feroce vampiro tratto dal film Sinners e tanti altri personaggi del mistero.

Tra le novità di quest’anno c’è anche X-TREME, la nuova esperienza horror del PalaEden nella quale il pubblico (maggiorenne) parteciperà con gli attori ad una “missione” tra ambientazioni a tema, scenografie fantastiche, tanta musica e momenti di tensione, in un’atmosfera completamente dedicata ad Halloween.

“Abbiamo voluto differenziare così le due anime dell’evento: quella pomeridiana, più accessibile alle famiglie, e quella serale, dove cambia completamente l’atmosfera del parco. In Horror World il pubblico non assiste solo ad uno spettacolo ma vogliamo coinvolgerlo sempre, da quando entra nel parco fino a quando, durante la notte, lo lascia ma solo dopo tanti brividi e tante risate” – ha dichiarato Gianluca Vorzillo, patron di Edenlandia e ideatore di Horror World, che ha affidato la direzione artistica ad Antonio Franco, tornato a Napoli dopo una lunga esperienza in Gardaland.