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Corsi gratis in Campania per lavorare in negozi e ristoranti: come candidarsi

Ott 02, 2026 - Veronica Ronza

Corsi gratis al Centro Commerciale Campania

Sono aperte le iscrizioni per i corsi gratis e professionalizzanti dedicati al settore Retail e Food che si terranno al Centro Commerciale Campania, in collaborazione con Randstad Enterprise Italia.

Al Centro Campania corsi gratis per lavorare: come candidarsi

Si rinnova l’impegno del centro commerciale di Marcianise a favore della formazione e dell’occupazione giovanile, grazie ai percorsi formativi gratuiti che, attraverso un percorso strutturato di 100 ore, tra formazione e laboratori, fornirà ai partecipanti le competenze richieste dal mercato del settore vendite e area food.

L’iniziativa, organizzata inn partnership con Randstad Enterprise Italia, rappresenta un pilastro fondamentale delle attività promosse dal Campania per sostenere il tessuto economico e sociale del territorio. Attraverso questa consolidata energia, che si inserisce nel percorso Act4Good di Klèpierre per una crescita sostenibile e inclusiva, il centro, oltre a porsi come punto di riferimento per lo shopping, si trasforma in un ponte diretto tra chi cerca un’opportunità di lavoro e le reali esigenze delle aziende del settore.

Il programma è pensato per chi desidera entrare nel mondo del Retail o dare una nuova direzione alla propria carriera, acquisendo competenze pratiche e specialistiche attraverso un approccio orientato al contatto con le persone. Per partecipare non è richiesta alcuna esperienza, basta il diploma.

Il corso avrà una durata complessiva di 100 ore tra formazione teorica e laboratori in presenza, con frequenza obbligatoria. Il percorso prevede un impegno full-time, con attività in programma dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. La sede è il Centro Commerciale Campania.

Al termine del percorso, i partecipanti otterranno un attestato di frequenza rilasciato da Randstad e l’attestato HACCP. Le selezioni sono già aperte, la candidatura dovrà essere inviata all’apposita sezione del sito ufficiale di Randstad.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre